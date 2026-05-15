Российская учительница лишилась миллиона рублей после увольнения

В ХМАО учительница получила от государства миллион рублей, но не выполнила главное условие — отработать в школе пять лет, а после досрочного увольнения не вернула деньги, из-за чего департамент образования и науки подал на нее в суд. Радужнинский городской суд встал на сторону бюджета, обязав педагога выплатить миллион плюс 25 тысяч рублей госпошлины, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В 2023 году учительница из города Радужный стала участницей государственной программы поддержки и получила на счет миллион рублей, взамен подписав обязательство отработать в местной школе не менее пяти лет. Однако педагог решила уволиться досрочно, что по правилам программы автоматически превратило полученную сумму в долг перед бюджетом, но женщина деньги добровольно не вернула.

Региональный департамент образования и науки обратился в суд, заседание по этому делу прошло 6 мая в заочном порядке, поскольку ответчица не явилась. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с учительницы 1 миллион рублей, а также 25 тысяч рублей в качестве государственной пошлины, однако в требовании о выплате процентов за пользование чужими деньгами было отказано, так как трудовое законодательство такой ответственности не предусматривает.

Решение пока не вступило в законную силу, и у педагога есть право его обжаловать, но факт остается фактом: миллион, полученный как поддержка, превратился в обязательство, от которого не удалось уйти досрочно.

