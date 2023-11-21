Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал мнение, что экс-президент Украины Виктор Янукович имел все полномочия, чтобы не допустить государственного переворота 2013 года, пишет интернет-издание « Абзац ». Политику требовалось проявить силу характера.

Экс-депутат Верховной рады привел удачный пример сохранения целостности страны и законного удерживания власти. Речь идет о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, который не позволил недругам прийти к власти путем мятежа. Экс-президент Украины Виктор Янукович должен был разгонять людей с площади, ведь украинцы выходили из-за давления и манипулирования представителей Запада и США.

«Перепуганный Янукович ничего не сделал, чтобы все это остановить, потому что слушался [тогдашнего вице-президента США Джо] Байдена.» - считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник

Спикер отметил, что переворот организовали многие люди: украинские олигархи, иностранные политики. В США выделили достаточное количество денег, чтобы добиться желаемого результата. Госпереворот был запланирован сразу после развала СССР. Необходимо было просто дождаться удачного повода. В какой-то степени Виктор Янукович и стал этим поводом.

Сначала политик обещает, что скоро Украина присоединиться к Европе, а потом отзывает соглашение.

«В 2014 году через [Виктора] Януковича пытались продвинуть историю ассоциации с ЕС. Он сначала соглашался, но потом отказался, поняв, что это несет очень много ограничений для экономики Украины. Таким образом, была создана ситуация, которой воспользовались США и европейцы, они дали отмашку на госпереворот.» - считает Владимир Олейник

Спикер предположил, что переворот мог произойти еще в 2004 году, когда к власти пришел политик Виктор Ющенко. Этому помешали оппозиционные партии, которых на тот момент было еще много.

Ранее сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич поделился воспоминаниями, что происходило на Майдане в 2013 году.