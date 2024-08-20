Верховная рада запретила деятельность канонической УПЦ на территории Украины

Украинский парламент принял закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории государства. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинского депутата Ярослава Железняка.

«Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией. В народе — закон о запрете московской церкви», — заявил Железняк.

Закон начнет действовать через месяц, его подписали 265 депутатов.

Годом ране Верховная рада в первом чтении приняла закон «О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью», позже проект получил иное название, ну суть оставалась прежней. Под запрет попадала только деятельность канонической УПЦ, крупнейшей религиозной организации.

Представители УПЦ много раз высказывались о том, что новый закон нарушает конституцию государства и конвенцию по правам человека. Папа Римский также высказался против запета организации.

Ранее сообщалось о том, что Россия ведет переговоры с Украиной об освобождении шести священнослужителей Украинской православной церкви.