Служитель Бога появился у родителей в Новосибирской области

В ЗАГСе Новосибирской области проинформировали, что в регионе зарегистрирован случай выбора необычного имени для новорожденного, сообщил atas.info. Молодые родители назвали его Авдеем.

В ведомстве поделились историей имени. Оно переводится как «служитель Бога». Имя имеет древнееврейские корни. Согласно некоторым источникам, имя указывает на возможную связь с древнегреческой культурой. Считается, что ребенок, которого назвали Авдеем, растет отзывчивым, умеющим сопереживать и поддерживать. Такой человек будет лидером в разных сферах.

В ведомстве рассказали, что в мае родители выбирали другие редкие имена для своих новорожденных. Так, в регионе родились на свет Самат, Саян, Махмуджон и Ахмаджон. Однако некоторые жители выбирали классические варианты: Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

По информации издания, в последнее время родители Новосибирской области стараются выбирать такие имена, которые связаны с историческими и культурными традициями. В мае в регионе родилась девочка с редким именем Ода, которое имеет несколько возможных значений.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года родились более 22 тыс. детей.