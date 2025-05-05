В Московской области с начала года родились более 22 тыс. детей

В Подмосковье с начала текущего года родились свыше 22 тыс. детей, рассказали в Министерстве социального развития Московской области. Число мальчиков превысило число девочек.

В ведомстве отметили, что в подмосковных учреждениях с начала года детей родили более 3 тыс. женщин из других регионов страны.

С января наибольшей популярностью у родителей пользовались такие имена для новорожденных, как Михаил, Максим, Александр, Софья, Василиса и Анна. Из необычных имен — Пересвет, Посейдон, Тесей, Бригитта, Валирия и Эвридика.

Подробная информация о подготовке к родам, перинатальных центрах и роддомах Подмосковья доступна в этом канале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье получить подарочный набор для новорожденного.