В Московской области с начала года родились более 22 тыс. детей
Свыше 22 тыс. новорожденных зарегистрировали в Подмосковье с начала года
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В Подмосковье с начала текущего года родились свыше 22 тыс. детей, рассказали в Министерстве социального развития Московской области. Число мальчиков превысило число девочек.
В ведомстве отметили, что в подмосковных учреждениях с начала года детей родили более 3 тыс. женщин из других регионов страны.
С января наибольшей популярностью у родителей пользовались такие имена для новорожденных, как Михаил, Максим, Александр, Софья, Василиса и Анна. Из необычных имен — Пересвет, Посейдон, Тесей, Бригитта, Валирия и Эвридика.
Подробная информация о подготовке к родам, перинатальных центрах и роддомах Подмосковья доступна в этом канале.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье получить подарочный набор для новорожденного.