«Смехоежики» Хабаровска: в городе появилась новая модная тенденция

В Хабаровске все чаще можно встретить на улицах городах людей, которые смеются. Иногда смех сопровождается определенными телодвижениями. Причина – открытие клубов смеха, сообщает transsibinfo.com .

Ученые всегда утверждали, что смех положительно отражается на человеческом организме. Так постепенно стало развиваться такое направление, как йога смеха, которое основано на технике диафрагмального дыхания. Главное, чтобы смех был правильным с технической точки зрения.

Смех – это своеобразный массаж внутренних органов, раскрытие диаграммы и растяжка мышц. Не стоит забывать и о гормонах, которые вырабатывает организм во время смеха и радости.

Люди, которые занимаются такой разновидностью йоги, отмечают и психологическую разгрузку. Говорят, что стали проще относиться ко многим вещам. Жителей призывают присоединяться к тем, что уже научился смеяться. Можно просто хохотать без причины, а можно рассказывать анекдоты или жизненные смешные истории.

У горожан также есть возможность присоединиться к тем, кто занимается обычной йогой. Для жителей Хабаровска каждое воскресенье проходят бесплатные мастер-классы.