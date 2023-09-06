«Смехоежики» Хабаровска: в городе появилась новая модная тенденция
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В Хабаровске все чаще можно встретить на улицах городах людей, которые смеются. Иногда смех сопровождается определенными телодвижениями. Причина – открытие клубов смеха, сообщает transsibinfo.com.
Ученые всегда утверждали, что смех положительно отражается на человеческом организме. Так постепенно стало развиваться такое направление, как йога смеха, которое основано на технике диафрагмального дыхания. Главное, чтобы смех был правильным с технической точки зрения.
Смех – это своеобразный массаж внутренних органов, раскрытие диаграммы и растяжка мышц. Не стоит забывать и о гормонах, которые вырабатывает организм во время смеха и радости.
Люди, которые занимаются такой разновидностью йоги, отмечают и психологическую разгрузку. Говорят, что стали проще относиться ко многим вещам. Жителей призывают присоединяться к тем, что уже научился смеяться. Можно просто хохотать без причины, а можно рассказывать анекдоты или жизненные смешные истории.
У горожан также есть возможность присоединиться к тем, кто занимается обычной йогой. Для жителей Хабаровска каждое воскресенье проходят бесплатные мастер-классы.