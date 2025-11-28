Смерть на льду: в гололед россияне ежегодно получают травмы. Как уберечь себя?
Фото: [Медиасток.рф]
Пешеходная прогулка в уфимских условиях в период гололеда способна обернуться трагедией с необратимыми последствиями. В Российской Федерации ежегодно, преимущественно в холодный сезон, регистрируются летальные случаи, непосредственно связанные с обледенением тротуаров и проезжих частей, сообщил mkset.ru.
По информации издания, наиболее распространенными причинами гибели людей становятся неудачные падения, приводящие к черепно-мозговым травмам или повреждениям шейного отдела позвоночника.
Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, создающих повышенные риски для граждан. Одна из них — обледеневшее дорожное покрытие. Наличие ледяной корки, уплотненного снежного наста или водной пленки на асфальте создает экстремальные условия для передвижения, представляя угрозу даже для наиболее аккуратных пешеходов и опытных автомобилистов.
По данным экспертов, ношение моделей с абсолютно гладкой подошвой, лишенной рельефного протектора, многократно усиливает скольжение именно на ледяных поверхностях. Стремление ускорить движение в сочетании с недостаточной концентрацией внимания на пути следования закономерно увеличивает риск опасного падения.
