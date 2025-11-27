Снежная сказка с морозцем или слякоть под ногами: какая погода в Москве и области ожидается в новогоднюю ночь?

Глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков проинформировал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь, сообщило интернет-издание «Абзац».

Согласно прогнозу специалиста, новогодняя ночь в Москве и Подмосковье будет по-настоящему зимней. Жителей столичного региона ожидает снежная погода с умеренными морозами. В настоящее время граница снежного покрова проходит севернее Московского региона, затрагивая территории Ленинградской, Новгородской и Ярославской областей. Формирование устойчивого снежного покрова в столице и области ожидается не ранее 7-8 декабря.

Предварительный метеорологический сценарий на новогоднюю ночь предполагает температуру воздуха в диапазоне от -4 до -5 градусов Цельсия с одновременными снежными осадками. Эксперт высказал мнение, что такие условия соответствуют традиционным представлениям о зимней погоде в праздничный период.

«Предварительно, на Новый год ожидается небольшой морозец: -4...-5 °C. И снег будет», – отметил он.

