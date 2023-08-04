Смерть подростка: В Нижнем Новгороде убийцей стала 21-летняя девушка

В Нижнем Новгороде 21-летняя девушка убила своего знакомого, с которым они вместе проводили время, сообщает newsnn.ru . Она нанесла подростку смертельное ножевое ранение.

Известно, что группа молодых людей собрались вместе для приятного времяпровождения. Они употребляли спиртные напитки. Между 16-летним подростком и 21-летней девушкой завязался спор. Девушка схватила нож и нанесла удар в область грудной клетки. Подросток погиб от полученных травм моментально. Девушка признает вину. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого в ближайшее время ей назначат меру пресечения.

В Нижнем Новгороде медики борются за жизнь другого 16-летнего мальчика. Его привезли из Волгограда, где подросток получил электротравму. Подробности инцидента неизвестны. Сначала мальчика лечили в Волгограде, но как только состояние позволило транспортировать, его отвезли в ожоговый центр в Нижний Новгород. 80% тела ребенка обожжено. 35% из 80 – это ожоги второй и третей степени. Врач анастезиолог-реаниматолог федерального центра медицины катастроф Мария Авакова отметила, что состояние критическое.