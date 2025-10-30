Смерть в ковше погрузчика: как попытка сэкономить на страховочной привязи привела к трагедии в фермерском хозяйстве

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела против местного фермера, которого обвиняют в гибели родственника при выполнении работ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

По информации издания, глава крестьянского хозяйства обратился за помощью к родственнику. Требовалось установить светильник на высоте около 4 метров. Фермер официально не трудоустраивал родственника. Согласно версии следствия, он предложил мужчине подняться в ковше фронтального погрузчика. Когда родственник взобрался в ковш, глава крестьянского хозяйства поднял стрелу на высоту не менее 3,1 метра. Мужчина упал из ковша на землю.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что фермер нарушил условия безопасности труда. Он был обязан предоставить потерпевшему страховочную привязь. Следовало также выбрать более безопасный способ для поднятия на высоту.

По информации издания, в результате падения мужчина получил серьезные травмы. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Потерпевший скончался в медицинском учреждении.

«По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

