Так воспитывала: матери из Кузбасса грозит до семи лет лишения свободы за избиение трехлетнего сына

В телеграм-канале прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса проинформировали о передаче в суд материалов уголовного дела жительницы Новокузнецка, которую обвиняют в истязании трехлетнего сына, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в отношении 22-летней россиянки утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, избиения на регулярной основе происходили в семье в период с марта по июль 2025 года. Предположительно, женщина таким образом воспитывала ребенка. Она причиняла ему не только физическую боль, но и нравственные страдания.

По информации издания, факт жестокого обращения пресечен благодаря бдительности знакомой семьи. Она зафиксировала противоправные действия на видео и передала материалы в органы опеки, после чего ребенок был немедленно изъят из опасной среды. В настоящее время несовершеннолетний помещен в учреждение для детей-сирот. Санкция статьи, по которой осудят мать, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

