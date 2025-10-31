«Смертельная опасность даже при вдыхании»: почему в подмосковном Путилково за неделю в мучениях умерли две собаки?

Сотрудники отдела по территориальной безопасности администрации городского округа Красногорск находятся в контакте с жителями, чтобы установить все обстоятельства массового отравления животных, сообщил REGIONS.

По информации издания, инциденты произошли в подмосковном Путилково. Очевидцы рассказали, что за одну неделю погибли две домашние собаки. Местные жители уверены, что неизвестное лицо целенаправленно рассыпает по территории населенного пункта смертельный порошок. Очевидцы находили его следы на улицах.

По информации очевидцев, порошок представляет смертельную опасность даже при вдыхании. Оказать ветеринарную помощь невозможно: действие препарата начинается мгновенно. У животных наблюдаются сильные судороги и рвота с кровью. Ситуация обостряется из-за поражения внутренних органов.

По данным издания, красногорцы обеспокоены инцидентами. В администрации округа уточняют все детали происшедшего для урегулирования ситуации. По факту гибели животных проводится проверка.

