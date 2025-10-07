Смертельное ДТП с участием квадроцикла: россиянка выехала на трассу без прав
Фото: [Медиасток.рф]
Пресс-служба госавтоинспекции Кузбасса проинформировала о ДТП с участием квадроцикла, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 38-летняя россиянка.
По информации пресс-службы, ДТП произошло на пятом километре трассы «Шерегеш-Суета». За рулем квадроцикла находилась 38-летняя женщина. Согласно предварительной версии, она не справилась с управлением и съехала с дороги. Водитель получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Прибывшие на место происшествия специалисты зафиксировали ее смерть.
По данным пресс-службы, сотрудники региональной госавтоинспекции провели дополнительное расследование. Установлено, что у погибшей отсутствовали водительские права необходимой для управления квадроциклом категории. Расследование продолжается. По его итогам примут процессуальное решение.
В пресс-службе призвали водителей к бдительности: управление транспортным средством без водительских прав подвергает опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.
