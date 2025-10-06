Камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО: Москва, Питер и Чувашия станут первыми участниками эксперимента

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать пилотными регионами по автоматической проверке полисов ОСАГО через камеры видеофиксации. Соответствующий эксперимент планируют запустить в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дороги ждет новый этап технологического контроля. В ближайшее время Москва, Санкт-Петербург и Чувашия станут первыми регионами, где камеры видеофиксации начнут автоматически проверять наличие действующих полисов ОСАГО у водителей. Инициативу курирует комитет Госдумы по финансовому рынку.

Как пояснил председатель комитета Анатолий Аксаков, выбор столиц обусловлен сложной дорожной обстановкой и высокой стоимостью возможных ДТП. Чувашия вошла в список как активный инициатор эксперимента. Система будет автоматически сверять госномера автомобилей с базой действующих страховок. В случае выявления нарушителей владельцам автомобилей будут направляться штрафы. После отработки механизма в пилотных регионах практику планируют распространить на всю страну, что позволит значительно сократить число водителей, управляющих транспортом без страховки.

