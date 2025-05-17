Смертельное ДТП в Подмосковье: микроавтобус столкнулся с КамАЗом

В Сергиево-Посадском городском округе произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса, сообщил телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло на 67-м км автодороги М-8 «Холмогоры». Сотрудниками установлено, что столкновение было попутным. Участниками аварии стали грузовой автомобиль марки КамАЗ и микроавтобус марки «Мерседес».

«В результате ДТП два человека погибли на месте», — указано в сообщении.

По информации ведомства, четыре человека получили телесные повреждения. На место происшествия оперативно прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят мероприятия, цель которых — установление всех обстоятельств произошедшего и передача данных сотрудникам правоохранительных органов для установления меры ответственности виновника смертельной аварии.

Ведомство опубликовало кадры с места происшествия. На основании фото можно предположить, что микроавтобус получил больше технических повреждений: полностью смята передняя часть автомобиля. Место ДТП ограждено. Предположительно, проезд транспорта временно затруднен.

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