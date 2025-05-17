Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

По информации ведомства, пилот не пострадал. Пассажиры на борту не находились. На поле, куда упал вертолет, людей также не было. Вертолет получил механические повреждения. Специалисты установят нанесенный ущерб. На месте происшествия находятся следователи, в том числе криминалисты. Они проводят осмотр происшествия. Комплекс проверочных мероприятий уже организован. Принятые меры позволят специалистам установить причины происшедшего, чтобы определить степень виды пилота.

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки вертолета проводится доследственная проверка», — указано в сообщении.

Источник 112 сообщил, что вертолетом управлял 60-летний пилот. По информации телеграм-канала, воздушное средство вылетело с вертодрома «Горка», который расположен в селе Иславское. Предполагается, что во время полета произошли технические неполадки. Пилот пытался посадить вертолет на поле. По неустановленным причинам, летательный аппарат завалился на бок. В сообщении указана марка вертолета — «Robinson R66».

Инцидент с вертолетами также произошел в Финляндии. Так, ранее сообщалось, что два гражданских вертолета столкнулись, в результате чего упали на аэродроме.