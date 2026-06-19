Смертельный кондиционер: бактерия из сплит-системы убивает за несколько дней

Климатическая техника давно и прочно вошла в повседневную жизнь. Все больше современных офисов, магазинов, торговых центров и даже медицинских учреждений проектируются по принципу полной герметичности — без открывающихся окон. Такие здания оказываются полностью изолированными от внешней среды, вентиляция осуществляется исключительно через искусственные системы кондиционирования. Однако, как показывает практика, подобные архитектурные решения могут нести скрытую биологическую угрозу. О том, какие смертельно опасные микроорганизмы размножаются внутри сплит-систем и как защитить себя от тяжелой пневмонии, REGIONS рассказал профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Болезнь легионеров: исторический урок и реальность

Самый главный риск, связанный с кондиционерами, по убеждению специалиста, обусловлен человеческой беспечностью: владельцы техники часто игнорируют необходимость плановой чистки и обслуживания. Из-за этого фильтры и испарители забиваются пылью, а скапливающийся конденсат превращает их в идеальный инкубатор для патогенной микрофлоры. Самая агрессивная из бактерий, которая может там поселиться, — Legionella pneumophila.

Свое название эта инфекция получила после драматических событий 1976 года в Соединенных Штатах, когда делегаты съезда американской ветеранской организации «Легион» один за другим стали жертвами тяжелейшей пневмонии неизвестного происхождения. Позднее выяснилось: возбудитель активно размножался в системе охлаждения отеля, где проходило мероприятие, из-за проблем с отводом конденсата.

На сегодняшний день медицине известно как минимум 22 разновидности легионелл, способных поражать человека. Заболевание, которое они провоцируют, — легионеллез — протекает молниеносно и тяжело, часто сопровождается интоксикационным шоком, неврологическими нарушениями, сбоями в работе почек и пищеварительной системы. Хотя на долю легионеллезных пневмоний приходится лишь около 5% всех случаев воспаления легких, именно они дают самый высокий процент летальности и чаще всего приводят к острой дыхательной недостаточности, предупреждает профессор.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Кто находится в группе риска

По убеждению профессора, легионеллез стал настоящим вызовом для зданий с закрытой системой вентиляции. Чаще всего инфекция диагностируется у любителей путешествий, гостей и работников крупных отелей, а также у медперсонала и пациентов клиник.

Как отмечает эксперт, ежегодно в разных государствах, в основном с развитой экономикой, фиксируются вспышки заболевания. При этом наиболее уязвимы перед инфекцией люди с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями органов дыхания, аллергиками, заядлыми курильщиками и теми, кто испытывает постоянный стресс.

Сергей Гильденскиольд также обращает внимание: легионелла — не единственная опасность. Загрязненные и плохо обслуживаемые кондиционеры способны за считанные часы распространить по всему объему здания любую инфекцию, передающуюся через воздух, заключает профессор.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Как избежать заболеваний: меры профилактики

Для того чтобы климатическое оборудование приносило лишь свежесть и не угрожало самочувствию, профессор советует неукоснительно соблюдать санитарные нормы как в общественных пространствах, так и дома.

Регулярное обслуживание техники

Ключевая профилактическая мера, по утверждению эксперта, — это плановая замена фильтрующих элементов в кондиционерах и профессиональная санация вентиляционных магистралей. Процедуру следует повторять минимум несколько раз в течение года.

Тщательная гигиена помещений

В комнатах с работающими сплит-системами, как отметил спикер, необходима систематическая влажная уборка всех поверхностей — полов, стен и потолков.

Дезинфекция сантехники

Особое внимание, по словам Гильденскиольда, нужно уделять душевым кабинам, ваннам и прочим сантехническим устройствам, где постоянно скапливается влага. Обрабатывать их он рекомендует хлорсодержащими средствами либо горячей водой — для профессиональной чистки паром требуется температура свыше 180°C, в бытовых условиях достаточно воды температурой выше 80°C.

Спецконтроль в клиниках

В лечебных учреждениях, акцентирует профессор, обязательным требованием безопасности является регулярная дезинфекция и санация всего вспомогательного медицинского инвентаря и оборудования.

Ранее профессор Гильденскиольд назвал режим стирки, который превращает белье в угрозу.