СМИ: на компьютерах URA.RU нашли доказательство покупки оперативных сводок

Сотрудники правоохранительных органов сообщили ТАСС, что во время обыска в офисе издания URA.RU на рабочих компьютерах были найдены доказательства покупки оперативных сводок.

По информации издания, покупки совершали на регулярной основе. Предполагается, что работники издания использовали приобретенные оперативные сводки для написания новостей.

«На рабочих компьютерах силовики уже сейчас нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, в марте задержали бывшего сотрудника полиции. Следователи предполагают, что он передавал сотрудникам издания сведения из ежедневной сводки. Согласно предварительным данным, теперь правоохранители проверяют информацию о возможном сотрудничестве задержанного с сотрудниками издания. Редакция подтвердила данные об обысках, которые также проходили в квартирах некоторых сотрудников.

Издание не сообщает, какую сумму могли отдавать сотрудники издания за получение служебных данных правоохранителей.

Обыск в редакции информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге начался утром 5 июня. Некоторые сотрудники были задержаны. Что произошло и в чем могут подозревать сотрудников редакции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».