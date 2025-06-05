Редакция URA.RU прокомментировала связь с полицией и иноагентами: трое журналистов задержаны

Утром 5 июня начался обыск в редакции информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге. Несколько сотрудников СМИ уже задержаны. Что произошло и кого задержали правоохранители — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Связь с иноагентами

Изначально точные причины обысков в здании агентства не были известны. По информации издания 66.ru, следственные действия могут быть связаны с финансированием URA.RU в 2020 году со стороны профсоюза «Альянс врачей»*. В тот период исполнительный директор агентства Михаил Вьюгин, предположительно, координировал визит в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя НКО «Альянс врачей»*.

Позже редакция URA.RU опровергла эту информацию, уточнив, что следователей интересует происхождение данных, касающихся освещения криминальных происшествий.

Фото: [ медиасток.рф ]

Как уточнили в ТАСС, оперативные мероприятия в редакции могут быть связаны с делом бывшего сотрудника полиции. По данным источников агентства, предполагается, что экс-полицейский передавал URA.RU служебную информацию из ежедневных сводок.

Задержания и недопуск адвоката

В агентстве URA.RU сообщили, что одновременно с действиями в редакции проходят обыски в квартирах нескольких свердловских журналистов. По их данным, следователей интересуют источники получения информации о криминальных событиях в регионе.

Вскоре после начала обысков были задержаны два сотрудника издания, в их числе свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров, сообщает ТАСС. Как уточнили в URA.RU, к Аллаярову не допустили адвоката, несмотря на неоднократные обращения со стороны самого журналиста и его защитника.

Кроме того, правоохранительные органы задержали корреспондента Сергея Бодрова, он стал третьим задержанным, пишет ТАСС. Уточняется, что Бодрова подозревают в незаконном использовании персональных данных, приобретаемых у силовиков. В самом агентстве URA.RU на данный момент сообщили лишь о задержании двоих сотрудников редакции — Бодрова и Аллаярова.

Как сообщает URA.RU, во время обысков в редакции сотрудники следственной группы применили силу в отношении главного редактора Дианы Козловой — ее скрутили. Адвокат направил подзащитную на медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что блогеру Арегу Щепихину, которого силой уволокли с Ярославского вокзала в Москве шестеро мужчин, может грозить тюремный срок за оскорбление чувств верующих.

*признана НКО-иноагентом