СМИ: на Украине проводят обыски у моделей OnlyFans из-за неуплаты налогов

Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева подписал документ, на основании которого сотрудникам Бюро экономической безопасности раскрыли персональные данные зарегистрированных на платформе OnlyFans пользователей, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинское издание.

Издание пишет, что сотрудникам предоставляют информацию о тех пользователях, кто имеет гражданство Украины или проживает на территории страны. Соответствующее решение принял суд 20 сентября. Цель раскрытия персональных данных — пополнение бюджета.

Сотрудники Бюро экономической безопасности проверят, перечисляют ли пользователя налоги. Согласно данным украинского издания, они получают такую информацию: фамилию, имя и отчество зарегистрированного пользователя и дату рождения.

Кроме того, для регистрации пользователя указывают регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. В распоряжении ГНС есть сведения о платном контенте, поэтому эти данные также окажутся в распоряжении сотрудников ведомства.

«Как сообщают СМИ, после получения информации о пользователях OnlyFans работники БЭБ начали приходить к ним с обысками в рамках уголовного дела, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)», — указано в телеграм-канале издания «Страна».

Отметим, что OnlyFans — сервис, где за подписку можно ознакомиться с текстовой информацией, видео или фото. Модели вправе при желании публиковать свои откровенные фото.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит спецоперация СБУ для проверки безопасности правительственного квартала.