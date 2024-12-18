В Киеве проходит масштабная спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ), сосредоточенная в районе правительственного квартала. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Силовики тщательно обследуют офисные помещения, общественные зоны и заведения, чтобы проверить уровень контрдиверсионной защиты ключевых государственных объектов.

Цель этой операции — усиление мер безопасности для защиты граждан и предотвращение возможных угроз. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов имеют право проверять документы у граждан и осуществлять досмотр транспортных средств.

Жителей украинской столицы предупредили о временных ограничениях в передвижении по улицам и других неудобствах.

Ранее ответственность за убийство генерала Кириллова взяли на себя спецслужбы Украины. Как выяснилось, они считали его своей законной целью.