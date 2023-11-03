СМИ нашли, кому платят больше военных СВО, - дегустатору корма для собак

Опыт работы не обязателен. Желающего могут обучить всем необходимым знаниям и навыкам. Если у человека был подобный опыт работы, то его кандидатура рассмотрят в первую очередь.

Главные требования - быть вовлеченным в развитие компании, расширять кругозор. Важно, чтобы соискатель умел четко формулировать свою позицию и доступно передавать информацию окружающим. Сотрудник обязан попробовать корм и описать его вкусовые качества, отметив преимущества и недостатки. Необходимо в письменном виде отправлять отчет начальству.

Компания обещает, что сотрудника официально трудоустроят, поэтому он может рассчитывать на все социальные выплаты. Человек должен быть готов к командировкам, которые оплачиваются. При желании можно участвовать в конкурсах. Рабочий день - полный, так что совмещать с другой работой не выйдет. 270 тысяч рублей - такая заработная плата.

«Напомним, что выплаты мобилизованным для участия в специальной военной операции составляют не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части», - отмечает издание «Новые Известия»

Редакция узнала, что такая профессия - не новшество. Сотрудник не обязан есть корм для животных. Требуется провести анализ соотношения белков, жиров и углеводов. Правда, оценить вкусовые качества придется лично. Можно просто не глотать и не жевать продукцию. Если человеку еда не понравится, то, возможно, не станет ее есть и питомец. Также важно оценить запах корма. Это уже важно для хозяев, которые часто по такому принципу выбирают питание для своего любимца.

На Западе профессия привычная для людей. В Московской области предложен альтернативный вариант - на заводе AlphaPet есть коты и собаки, которым всегда дают корм для дегустации.