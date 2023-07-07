СМИ: переговоры между Пригожиным и Лукашенко прослушивали сотрудники немецкой разведки

Немецкие радиовещательные компании WDR и NDR проводят журналистское расследование, сообщает агентство « РИА Новости ». Задача корреспондентов – понять, что было известно Германии о мятеже 24 июня и последующих переговорах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Согласно предварительным данным расследования, Германия прослушивала телефонные разговоры Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, во время которых они обсуждали условия компромисса и завершения мятежа.

Ранее немецкий журнал «Spiegel» опубликовал данные, полученные из собственных источников. Издание сообщило, что в БНД началась внутренняя проверка с целью разобраться, почему в Германии не были осведомлены о подготовке к мятежу.