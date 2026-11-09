«Семью эвакуировали». БПЛА ударили по промзоне Киришей, осколки попали в квартиру

В ночь на 9 ноября в промышленной зоне города Кириши, расположенного в Ленинградской области, были зафиксированы попадания беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, обломки одного из дронов угодили в жилую квартиру, из которой пришлось эвакуировать семью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши, из квартиры эвакуирована семья», — написал глава региона в 04:40 мск 9 ноября в своем канале в мессенджере «Макс».

Эвакуация всего подъезда не потребовалась, уточнил Дрозденко. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в сообщении не приводится.

Кроме того, губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленинградской области 113 беспилотника. В 05:29 мск он объявил отбой беспилотной опасности в регионе.

Ранее Дрозденко рассказал, как Ленобласть справляется с последствиями атаки БПЛА.