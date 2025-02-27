СМИ: певец Буйнов сбил пожилую женщину в Подмосковье, не оказав ей первую помощь

По данным телеграм-канала, ДТП произошло в Апрелевке. Певец находился за рулем принадлежащего ему автомобиля Lexus LX 570. Авария произошла на нерегулируемом переходе на улице Февральской. Предположительно, народный артист не увидел 61-летнего пешехода. Женщину госпитализировали.

«Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок», — сообщил SHOT.

Пострадавшая смогла рассказать, что именно произошло, сообщил Mash. Женщина заявила, что появление на дороге автомобиля было неожиданным событием. Она утверждает, что не нарушала ПДД: посмотрела по сторонам, а для перехода выбрала участок с «зеброй». Пострадавшая уверена, что ее спасла быстрая реакция. Она успела отскочить в сторону. Предположительно, у нее диагностировали сотрясение.

«Водитель все видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход», — сообщил Mash.

Mash предполагает, что 74-летний народный артист не выходил из автомобиля, чтобы его не узнали очевидцы и прохожие. По данным телеграм-канала, с июля 2017-го певец получил 171 штраф. Большая часть из них выписана в связи с превышением скоростного режима. Проблема может иметь систематический характер. Последний штраф певец получил 22 января.

«Все штрафы оплачены. <...> Чаще всего Буйнов грешил на дорогах Москвы и области», — указал Mash.

Портал News.ru обратился за комментариями к супруге народного артиста. Елена ограничилась коротким комментарием. Она заявила, что устала отвечать на различные слухи.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов пройдет онкотерапию за счет государства.