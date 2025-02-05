Mash: Александр Буйнов пройдет онкотерапию за счет государства

Государство возьмет на себя расходы на онкотерапию Александра Буйнова. 74-летний народный артист получит курс медикаментов на полгода общей стоимостью 1 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

По сведениям канала, на консилиуме онкологов Буйнову назначили новый цикл гормонотерапии. В качестве препарата будет использоваться «Даролутамид», цена одной упаковки которого варьируется от 140 до 180 тыс. руб.

Ранее Александр Николаевич также проходил это лечение, но в 2023 году терапию пришлось прекратить из-за нежелательных эффектов — артист потерял сознание во время велопрогулки, что привело к черепно-мозговой травме и перелому лобной кости. Врачи выявили нарушения в мозговом кровообращении.

На текущий момент Буйнов чувствует себя хорошо и намерен возобновить лечение. Однако он испытывает значительную усталость от физических нагрузок. Доктора рекомендуют ему заниматься легкой активностью и работать в сидячем положении.

Жена народного артиста России Александра Буйнова Елена поделилась с News.ru, что ей не интересно обсуждать новые сообщения о якобы лечении певца от рака. Она отметила, что на эту тему «нечего разговаривать».

Ранее сообщалось, что временная отмена гормонотерапии Буйнову привела к прогрессирующей форме рака.