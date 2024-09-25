СМИ: премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей

Канцелярия правительства Словакии получила подозрительный конверт, адресованный лично премьер-министру Фицо. В нем находилась пуля, сообщил портал Plus 7 dní.

Письмо пришло за семь дней до того, как на него обратили внимание во время распределения почты. Отправитель неизвестный.

«Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — пишет издание.

Сотрудников правоохранительных органов проинформировали о находке. Информацию официально подтвердил представитель правительства. Должностные лица дипломатических миссий совместно с полицейскими устанавливают личность отправителя и мотив.

Напомним, 15 мая на Фицо было совершено покушение. Сотрудникам правоохранительных органов нападавший признался, что не поддерживает политическую программу премьер-министра относительно мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Кобахидзе связал между собой покушения на Трампа, Фицо и Иванишвили.