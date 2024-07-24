Политический почерк во время покушений в Грузии, Словакии и США был один и тот же. Так считает Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии. Его точку зрения привели РИА Новости .

По мнению политика, покушение на Бидзину Иванишвили, главу правящей партии "Грузинская мечта», явление ровно того же порядка, что и два недавних нападения в Словакии и Соединенных Штатах.

«Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы», - указал он.

Таким образом Кобахидзе проинформировал о ходе расследования, которое занимается раскрытой попыткой покушения на лидера грузинской партии.

Ранее американская пресса оценила настроения обычного жителя Грузии из глубинки. По мнению журналистов, обычные люди вовсе не рвутся в НАТО либо ЕС, они жалеют о том, что страна отдалилась от РФ. Очень многие жалеют об ушедших временах, когда грузинские земли были частью СССР.