СМИ: Президент Украины не примет участия в первом дне саммите НАТО

Украинские СМИ сообщают, что президент Владимир Зеленский не примет участие в заседании саммита НАТО во вторник, 11 июля, пишет агентство « РИА Новости ». Ранее его выступление было анонсировано на вечер вторника (на 18:00 по московскому времени).

В СМИ поступила информация о том, что Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров проинформировал, что сегодня украинский лидер выступать на саммите не будет.

Ранее генсек НАТО признался, что страны не достигли единого решения относительно того, стоит ли Украине становиться полноценным членом альянса. Мнения лидеров Запада разделилось на два лагеря. Тем не менее в СМИ продолжают рассказывать о высоких перспективах вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем и об оглашении важного решения уже на саммите в Вильнюсе в период с 11 по 12 июля.