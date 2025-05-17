Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Организация встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможна, но при достижении определенных договоренностей. Так прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков желание Киева пообщаться с российским лидером.

Ранее Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиными в Турции. Также о желании провести разговор с президентом РФ заявили представители украинской переговорной делегации в Стамбуле.

Песков, комментируя итоги переговоров в Турции 16 мая, также заявил, что для Москвы принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей.

Также пресс-секретарь российского президента заявил, что изменения в составе делегации РФ на переговорах с Украиной не планируются. Напомним, переговорную группу в Турции возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит для Киева перечень своих условий для заключения мира.