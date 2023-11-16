СМИ сомневаются в достоверности данных, что газификация дома обходится в 100 тысяч рублей

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов сообщил, что за подключение газа граждане России платят в среднем около 100 тысяч рублей. Такие данные кажутся сомнительными, сообщает oilcapital.ru .

В интервью ТАСС Сергей Густов рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина сумма размером 100 тысяч рублей была установлена минимальной планкой для определения региональных мер социальной поддержки при подключении частного дома к газовым сетям.

Проведение газа до участка чаще всего оплачивается государством. Если гражданин выбирает газовое оборудование отечественного производства, то на газификацию в среднем уходит около 100 тысяч рублей.

Редакция oilcapital.ru отмечает, что такие данные кажутся не до конца правдоподобными. Например, жители Подмосковья для получения разрешения на газификацию должны собрать много разных документов и справок, которые не всегда выдаются бесплатно.

В частности, владелец обязан предоставить такие документы: схему участка с домом, топографическую карту, технические условия газификации. Одна только карта стоит около 80 тысяч рублей. Без наличия документов ни одна компания не будет проводить газ в дом.

«В самом лучшем случае все это будет стоит 200 тыс. рублей, если вам не потребуется сильно потратиться на сбор документации.», - пишет oilcapital.ru

Редакция отмечает, что даже если и приходиться отдать 200 тысяч рублей - это все равно положительная динамика. Еще около пяти лет назад для газификации частного дома в Подмосковье собственнику требовалось заплатить от полутора до двух миллионов рублей. Не всем одобряли заявки. Если на соседнем участке стояла газовая труба, то только тогда могли проводить газ и в другие здания.