В Подмосковье подали более 1 тыс. заявок на госэкспертизу проекта освоения лесов

В Подмосковье услугой по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов воспользовались более 1,1 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Экология» – «Леса», для ее получения нужно авторизоваться на через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить проект освоения лесов. Это могут сделать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.