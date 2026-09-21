«Когда этот ужас уже прекратится?»: жители Белова ждут, когда из крана польется чистая вода

Белово не первый день живет с проблемой водоснабжения, и терпение горожан, судя по соцсетям, на исходе, сообщил VSE42.RU .

«Когда этот ужас уже прекратится? Мне кажется, уже скоро кожа слезет», — пишет жительница дома на Октябрьской.

В социальных сетях жители Белова оставляют эмоциональные сообщения. Многие не понимают, как в таких условиях соблюдать элементарные бытовые вещи — мыться, стирать одежду и готовить еду. Вода, по их описаниям, имеет ржавый оттенок и неприятный запах.

«Центр города, ни умыться, ни помыться. Это просто издевательство над людьми. Хотелось бы узнать, за такую воду будет ли перерасчет?» — написала возмущенная читательница.

За комментарием журналист VSE42.RU обратился в администрацию городского округа. Там привели статистику: за месяц — с 16 августа по 16 сентября — поступило семь официальных обращений, связанных с качеством горячей воды. Жалоб на холодную воду за этот период не зарегистрировано.

Как уточнили в администрации, несоответствие нормативам носит локальный характер — речь идет о центральной части города и поселке городского типа. Причина изменения цветности и мутности кроется в смене гидравлического режима тепловой сети после запуска горячего водоснабжения. Это следствие гидравлических испытаний на БГРЭС, которые шли с 17 по 24 августа. В администрации добавили, что ситуация выравнивается.

Ранее сообщалось, что девушка из Москвы годами боится воды из-за редчайшей формы крапивницы.