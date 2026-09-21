Мифы и правда о гибели птиц в Тюмени: горожане винят отраву, а орнитологи говорят о «зеркальных ловушках»

В Тюмени зафиксированы случаи массовой гибели птиц. Горожане находят пернатых во дворах жилых домов и вдоль шумозащитных экранов. В социальных сетях и разговорах жители строят разные предположения о причинах происходящего, сообщил nashgorod.ru.

Часть жителей областной столицы склоняется к версии об отравлении. Другие придерживаются мнения, что птицы поедают забродившие ягоды, пьянеют и из-за этого падают на землю. Однако, как выясняется, объяснение гораздо прозаичнее.

«Возможно, это последствия „тухлой Туры“ или влияние теплой погоды. Много где видел трупы каких-то мелких птиц размером с воробья, да и кошки тоже их притаскивают», — предположил один из подписчиков сообщества «ТЮМЕНЬ НОВОСТИ (АВТО, ДТП, ЧП, ЧС и не только)», где был опубликован видеоролик с мертвыми птицами.

По информации специалистов, пернатых никто не травит, и забродившие ягоды они не едят — в это время года их попросту нет. Настоящая причина гибели — столкновения с зазеркаленными и стеклянными поверхностями. Птицы просто разбиваются о них.

Тюменский орнитолог Мария Иванова поясняет: сейчас у птиц идет активная миграция к местам зимовок. Среди мигрирующих есть и молодые, неопытные особи, которые чаще всего и попадают в так называемые зеркальные ловушки. Именно они становятся жертвами прозрачных и отражающих преград.

«Птицы при малейшем беспокойстве или факте раздражения устремляются улететь на соседнее дерево, или кустарник, чтобы спрятаться, но не видят окон и зазеркаленных поверхностей и экранов, считают их продолжением ландшафта, ударяются, получают травмы и умирают. Для предотвращения таких случаев можно использовать специальные наклейки с изображениями хищных птиц, или нанесенным точечным рисунком», — отмечает в беседе с «Нашим Городом» Мария Иванова.

Схожей позиции придерживается академик РАЕ, доктор биологических наук Сергей Гашев. По его словам, пернатые не воспринимают прозрачные и отражающие материалы как физические препятствия. Видя в отражении небо и деревья, они принимают это за свободный путь и на полной скорости врезаются в невидимые барьеры, получая смертельные травмы.

«Но, безусловно, надо рассматривать индивидуально каждый случай гибели птиц», — говорит Сергей Гашев.

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