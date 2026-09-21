От стресса из‑за «ошибки» к осознанному выбору: как студентка сменила вуз на колледж и нашла свой путь

Поступление в университет часто воспринимается как единственно верный жизненный сценарий. Однако спустя год часть молодых людей осознает, что выбранное направление им не подходит. Для многих такая ситуация оборачивается настоящим стрессом: жаль потраченного времени, приходится объясняться с родителями, а страх повторной ошибки только усиливает тревогу. Студентка Спасского педагогического колледжа Ирина Романова прошла этот путь на собственном опыте, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, девушка ушла из вуза и сделала выбор в пользу среднего профессионального образования. Спустя год она признается, что именно второе решение оказалось более осознанным.

Уйти из университета оказалось непросто. По словам Ирины, сомнения сопровождали ее постоянно: не рано ли сдаваться, как отреагируют окружающие, не станет ли новый выбор очередной ошибкой. Подобные переживания, отмечает она, знакомы многим, кто решается на смену образовательного маршрута.

«Мне нужно было больше практики, больше понимания самой работы», — объясняет Ирина.

Перелом наступил, когда Ирина узнала, как устроено обучение в колледже. Ей объяснили, что здесь гораздо больше времени отводится практической работе, в том числе непосредственному взаимодействию с детьми. Для будущего учителя начальных классов этот аргумент стал одним из решающих.

Постепенно страх перед сменой привычного пути отступил. На смену ему пришло другое понимание: продолжать обучение лишь потому, что выбор уже сделан когда-то, — не всегда лучший вариант.

Главным отличием после поступления в Спасский педагогический колледж Ирина называет сам подход к обучению. Сегодня система СПО позволяет освоить профессию, где значительная часть подготовки связана с практическими навыками и будущей работой. И для части молодых людей именно такой формат может оказаться более подходящим.

«Даже если мы боимся что-то начинать, все равно нужно идти вперед. Тяжелый путь — это путь, по которому иногда нужно пройти», — говорит она.

Ранее сообщалось, что зумеры отказались от вузов в пользу рабочих профессий.