Тренер «Вашингтона» высказался об участии Овечкина в политической рекламе

Специалист признался, что не смотрел ролик, но это в любом случае не меняет дела: статус Овечкина в команде останется прежним.

«Я знаю Ови так же хорошо, как любой в этой организации. Я знаю его семью, знаю, что он за человек. Я не видел видео, но я знаю одно — Ови всегда проделывал потрясающую работу. Я люблю его, люблю его семью. Ови — огромная часть нашей команды. Он наш капитан, на меня эта ситуация никак не повлияет», — сказал Карбери.

41-летний Александр Овечкин готовится начать свой 22-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостоном» (2:3 Б). Но этот факт вряд ли связан со скандалом из-за ролика, поскольку в игре также не принимали участия Дилан Строум и Райан Леонард, предполагаемые партнеры Овечкина по звену.