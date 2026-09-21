«Не дожидаться прихода весны»: психолог назвала главные отличия хандры от депрессии

В чем разница между обычной сезонной хандрой и клинической депрессией, журналисту VSE42.RU объяснила практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова.

Специалист обращает внимание: временная грусть, как правило, уходит сама по себе. Человек способен расстраиваться из-за непогоды, однако при этом не теряет способности радоваться общению с близкими, просмотру любимых фильмов и прочим приятным моментам. Иными словами, негативные переживания не подчиняют себе всю жизнь — остается пространство и для хорошего.

Совсем иначе обстоят дела при депрессии. Такое состояние, по словам эксперта, держится более двух недель и постепенно начинает диктовать свои условия в повседневности. К ключевым симптомам Ольга Черемнова отнесла устойчивое падение настроения, утрату интереса к занятиям, которые прежде радовали, а также непреходящую физическую слабость. Человека перестает вдохновлять то, что раньше было дорого, а на привычные действия не остается сил.

Помимо этого, насторожить должны нарушения сна, обостренное чувство вины, ощущение своей ненужности и заметное падение желания хоть что-то делать. Подобные проявления, отмечает специалист, говорят уже не о мимолетной тоске, а о состоянии, которое требует пристального внимания.

«В моей практике был случай, когда клиентка списывала свою полную апатию на просто плохую погоду, но в процессе работы выяснилось, что за сезонностью скрывался глубокий непережитый личностный кризис», — рассказала Ольга Черемнова.

Психолог рекомендует не дожидаться прихода весны, если плохое самочувствие не проходит долгое время. Чем скорее человек заметит тревожные сигналы и получит помощь, тем проще и быстрее окажется путь к восстановлению.

«Своевременная помощь психолога или психотерапевта поможет вернуть вкус к жизни гораздо быстрее, чем простое ожидание солнца», — подчеркнула энергопрактик.

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