«Ак Барс» расстанется со звездным новичком-американцем

34-летний форвард пришел в «Ак Барс» перед началом сезона. За карьеру он отыграл более 800 матчей в НХЛ, набрав 446 очков в регулярных чемпионатах, участвовал в Матче звезд лиги.

Хэйс провел за казанский клуб пять матчей и не набрал ни одного очка. Американец проводил на площадке в среднем 15 минут. Он нанес шесть бросков в створ ворот и выиграл 17 вбрасываний (53,1%).

«Ак Барс» в семи матчах набрал девять очков и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.

Ранее главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался после первого поражения в сезоне.