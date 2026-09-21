«Ак Барс» расстанется со звездным новичком-американцем
«Ак Барс» расстанется со звездным новичком Хэйсом после 0+0 в пяти матчах
Фото: [ХК «Ак Барс»]
«Ак Барс» расторгнет контракт с известным американским нападающим Кевином Хэйсом по обоюдному согласию сторон, сообщил «Чемпионат».
34-летний форвард пришел в «Ак Барс» перед началом сезона. За карьеру он отыграл более 800 матчей в НХЛ, набрав 446 очков в регулярных чемпионатах, участвовал в Матче звезд лиги.
Хэйс провел за казанский клуб пять матчей и не набрал ни одного очка. Американец проводил на площадке в среднем 15 минут. Он нанес шесть бросков в створ ворот и выиграл 17 вбрасываний (53,1%).
«Ак Барс» в семи матчах набрал девять очков и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
Ранее главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался после первого поражения в сезоне.