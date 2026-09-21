Жителя Емельяновского округа признали виновным в оскорблении памяти защитников Отечества. Поводом стало видео, на котором мужчина нецензурно высказывался в адрес участников акции «Бессмертный полк», сообщила prmira.ru.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае текущего года. По версии следствия, 34-летний местный житель снимал в деревне Никольское шествие колонны «Бессмертного полка». За кадром он позволял себе оскорбительные выражения в адрес людей, принимавших участие в акции. Впоследствии запись была опубликована в социальных сетях — в группе деревни.

По информации издания, государственный обвинитель запрашивал для подсудимого 2,5 года лишения свободы. Однако суд, признав мужчину виновным, назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии общего режима.

На записи, которую житель деревни опубликовал в Сети, создается впечатление, что мужчина обращается к маленькому ребенку. Можно предположить, что он в беседе с малышом критикует и позволяет себе неуместные оскорбления в адрес участников памятной акции.

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