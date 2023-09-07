СМИ: Споры о выделении денег Киеву могут стать причиной остановки работы правительства США

Источники портала « Punchbowl News » сообщают о конфликте в парламенте США, который в ближайшее время может усугубиться. Дискуссии депутатов связаны с финансовой поддержкой Киева.

До 1 октября необходимо утвердить бюджет на следующий год. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и его коллеги не считают правильным включать в бюджет финансовую помощь, которую Белый дом направляет в Киев.

Республиканцы, которые контролируют работу нижней части законодательного органа США, считают необходимым внести в бюджет дополнительные несколько тысяч долларов, которые можно будет использовать для ликвидации стихий в штатах. Помощь Киеву в их планы не входит. Они намерены исключить эти расходы.

Республиканцы в верхней палате законодательного органа настаивают на том, что необходимо принять предложенный Белым домом проект бюджета, в который заложены средства на помощь Киеву, защиту государственных границ США и ликвидацию последствий стихий. На данные цели выделено 40 миллиардов долларов.

Федеральному правительству США придется приостановить работу, если республиканцы не смогут найти компромисс и принять бюджет. Все больше республиканцев начинает понимать, что не стоит столько денег переводить Украине, когда есть ряд внутренних проблем. С начала СВО Киеву отправили более $100 млрд.

Издание «Punchbowl News» пишет, что дискуссии могут привести к временной приостановке работы американского правительства.