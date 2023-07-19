СМИ: Украина ищет новые способы вывоза зерна

Киевские власти разработали наиболее удобный маршрут. Отмечается, что он будет действовать на временных условиях, пока не получится урегулировать вопросы по возобновлению сотрудничества в прежнем режиме, пишет агентство ТАСС. Перевозки буду осуществляться по части Черного моря, которая считается экономической зоной Румынии. Передачу письма инициировал первый замминистр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

Ранее президент Украины уже обратился к ООН и Турции с предложением продолжить сотрудничество в рамках зерновой сделки в трехстороннем формате. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар отметил, что зерно можно перевозить через территориальные воды Румынии и Болгарии. При этом без помощи мирового сообщества Украине не обойтись. Спикер попросил страны оказывать давление на Россию и помогать в реализации доставки зерна по новому маршруту. Киев же гарантирует находить суда для транспортировки.