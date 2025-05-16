СМИ узнали о хищении большой суммы денег у Мариинского театра

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Мариинского театра возбудили сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге, сообщил источник «Известий».

По информации издания, поводом для возбуждения уголовного дела стало хищение средств. Предполагается, что нарушение произошло во время заключения контракта между администрацией Мариинского театра и несколькими компаниями — ООО «Компания „НК-Сити“ и ООО „Монтекс-СПб“. Договор о сотрудничестве подписали в 2023 году. Контракт от имени театра подписывало Министерство культуры РФ. Предполагалось, что компании будут возводить административно-производственное здание, в котором нуждался театр. Для объекта выбрали локацию — улицу Булавского, 6А.

«В том же месяце представители подрядчиков передали в Управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу фиктивные документы, якобы подтверждающие поставку материалов и оборудования для строительства объекта», — уточнил собеседник «Известий».

По информации издания, администрация театра передала для реализации проекта 95,9 млн руб. Источники сообщили, что компания не выполнила требуемый объем работ, но потратила деньги по своему усмотрению. Подобные действия нанесли театру ущерб в особо крупном размере. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора «Монтекс-СПб».

Ранее сообщалось, что топ-менеджера банка арестовали в Челябинске по подозрению в хищении денег из бюджета.