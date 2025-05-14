Топ-менеджера банка арестовали в Челябинске по подозрению в хищении денег из бюджета

Начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский» Алексея Копейкина задержали в Челябинске в рамках расследования хищения в размере более 1 млрд руб., сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным агентства, суд выбрал задержанному ограничение в виде заключения под стражей. Копейкин будет находиться под стражей до 6 июля.

«Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца Алексея Копейкина, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка „Снежинский“, принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову», — сказал собеседник РИА Новости.

По информации агентства, в феврале в отделении банка, расположенного в городе Снежинске, проходили следственные действия и оперативные мероприятия. В них принимали участие представители региональных УФСБ и СКР. Поводом для возбуждения уголовного дела стало хищение бюджетных денежных средств. Они предназначались для поддержки многодетных семей, которым необходимо оказать помощь в погашении ипотечных займов. Сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации.

Согласно данным источников ТАСС, сумма ущерба составила 8 млрд руб. Комиссия ЦБ РФ продолжает работать в банке, где произошел инцидент. По данным издания, основной акционер банка уже вызывал подозрения из-за сомнительных действий. В регионе были зафиксированы случаи банкротства промышленных предприятий, имеющих ключевое значение для развития области. Предполагается, что в банкротстве мог быть замешан акционер. Копейкину же выдвинули обвинения в мошенничестве.

«В банке продолжает работать комиссия ЦБ РФ, а также проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спустя 12 лет задержали участника разбойного нападения на банк.