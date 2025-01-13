СМИ узнали о массовых сокращениях руководящих кадров «Газпрома»

По данным издания, численность штата центрального аппарата на данный момент составляет 4100 сотрудников. После увольнения некоторых работников численность штата газовой компании составит 2500 человек. Увольнения связаны с изменением структуры управления.

По информации 47news, в компании уже известно о скорых изменениях. Инициатором предложения выступила зампредседатель правления корпорации Елена Илюхина. В конце декабря она направила официальное письмо председателю совета директоров ОАО «Газпром» Алексею Миллеру. В документе указано, что фонд оплаты труда сотрудников компании достиг 50 млрд руб. в год. Упоминается также, что численность администрации Газпрома за последние 20 лет увеличилась в несколько раз. В письме приводится пример крупной российской компании, которая успешно работает с меньшим составом центрального аппарата.

«Средства высвобожденные от сокращения расходов на оплату труда и социальные выплаты» предлагается направить «на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала», — 47news публикует выдержки из копии письма Миллеру.

Собеседники в «Газпроме» сомневаются, что сэкономленные вследствие сокращения штата деньги будут направлены на увеличение заработной платы оставшимся сотрудникам.

Ранее сообщалось, что заводы «Газпрома» и «Новатэка» попали под новые санкции США.