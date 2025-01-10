Заводы «Газпрома» и «Новатэка» попали под новые санкции США

Власти США ввели санкции в отношении заводов по сжижению газа «Газпрома» и «Новатэка», которые находятся на территории Ленинградской области. Об этом сообщило РИА Новости.

По проекту завод «Газпрома» рассчитан на производство 1,5 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно. Что касается предприятия «Новатэка», то оно в состоянии производить 660 тыс. тонн СПГ в год. Коммерческие отгрузки на производствах стартовали в 2019 году, а за 2023 год проект в сумме выдал 812 тыс. тонн сжиженного топлива.

Ранее сообщалось о том, что власти США усилили давление на российский энергетический сектор. В частности, теперь экономическое давление могут ощутить на себя частные лица и структуры, которые работали или работают с Россией по данному направлению. При этом по словам американских чиновников, с приходом новой администрации президента США положение вещей может перемениться.