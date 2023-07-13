СМИ: В центре Афин сработало взрывное устройство

В четверг утром, 13 июля, в центре Афин в Великой ложе франкмасонов Греции прозвучал взрыв. Об этом проинформировали в эфире телеканала « Skai TV ».

Ранее в правоохранительные органы позвонил неизвестный. Он рассказал, что в здании установлено взрывное устройство. Больше никакой информации дозвонившийся человек не предоставил. Патрульная служба отреагировала на звонок. Когда сотрудники зашли в здание, устройство сдетониировало.

Здание оцепили. Специалисты по разминированию нашли еще один подозрительный пакет, в котором также находилось взрывное устройство. На данный момент никто не взял на себя ответственность по инциденту. Известно, что взрывные устройства не были большой мощности. Их сделали из петард и горючей жидкости, налитой в металлические емкости.