В Вашингтоне тысячи протестующих вышли на митинг против Трампа

В Вашингтоне несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против действий администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. В социальных сетях также распространяются фотографии и видеозаписи с митингов, проходящих в столице страны.

Граждане, выражающие своё недовольство, и активисты собрались у памятника первому президенту Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону. В более чем тысяче городов США проходят акции протеста, которые, по оценкам СМИ, являются крупнейшими в стране за время второго срока президента.

«Пока не великая» и «Руки прочь от демократии» — написано на баннерах, вручную изготовленных протестующими.

В то же время некоторые участники акции выразили своё несогласие с действиями Илона Маска, главы Департамента государственной эффективности (DOGE). Они вышли с плакатами, направленными против него. Кроме того, были слышны лозунги, осуждающие фашизм, в котором оппозиция обвиняет действующую власть.

Согласно информации, опубликованной в The Washington Post, в 50 штатах США пройдут более 1300 акций протеста под лозунгом «Hands Off» («Руки прочь»), которые организуют более 150 групп активистов.

Акции на фондовом рынке резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов. Это произошло в начале апреля. Несмотря на экономические последствия, Трамп заявил в пятницу, что его политика останется неизменной. Это первая масштабная акция протеста после вступления в должность нового главы государства.

Накануне этих мероприятий, которые проходят под лозунгом «Руки прочь!», с публичным заявлением против Трампа выступили бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и бывшая вице-президент страны в правительстве Джо Байдена Камала Харрис.