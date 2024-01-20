СМИ: Зеленский решил уволить Залужного

Украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут о решении президента Украины провести кадровые ротации в ведомствах, которые занимаются вопросами СВО.

В частности, украинский президент намерен уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Примечательно, что ему не предложат никакую другую высокопоставленную должность. Сотрудником СНБО он не станет.

Также от занимаемой должности освободят начальника Генштаба Сергея Шапталу. Источник предполагает, что после увольнения поступит информация об уведомлении о подозрении. Предполагается, что новым начальником станет юрист Александр Поклад. Также поступят и с командующим Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевом. Оба чиновника будут уволены по статье, утверждает источник.

СМИ отмечают, что на данный момент официального подтверждения фактам увольнений нет. Однако, предполагают подобный вариант развития событий вполне реальным из-за требований Запада сменить военную власть.

Политолог Артем Макаев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», насколько высокая вероятность того, что президент Владимир Зеленский решит уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.