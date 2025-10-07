«Смотрите — мы воюем»: эксперт раскрыл причины мощнейшей атаки БПЛА в Нижегородской области
Эксперт Журавлев: атака БПЛА в Нижегородской области связана с политикой Украины
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал причины мощнейшей атаки БПЛА в Нижегородской области, которой регион подвергся во вторник, 7 октября, сообщил newsnn.ru.
Эксперт уверен, что атаки ВСУ связаны не только с военными целями. Руководство Украины понимает, что не может одержать в конфликте победу. Для получения военной помощи от Европы и США страна пытается показать стремление продолжать борьбу. В противном случае Киев не сможет рассчитывать на финансовую поддержку.
По мнению эксперта, у Украины нет возможности обеспечивать собственный военный потенциал. Страна полностью зависит от доноров. Руководство рассчитывает, что запуская БПЛА по большой территории России, сможет поразить какой-нибудь важный объект. Это станет новостью, которую активно распространят иностранные СМИ.
Эксперт предположил, что активация ВСУ может связана с последним заявлением американского президента. Так, Дональд Трамп рассказал, что рассматривает возможность передать Украине ракеты «Томагавк».
«Этим украинцы как бы говорят: „Смотрите — мы воюем, мы все еще можем победить, но не хватает только ваших „Томагавков“. Такое уже было и с байрактарами, и с „Химарсами“, и с „Абрамсами“ — про них тоже говорили, что они изменят ситуацию. Но само по себе оружие мало на что влияет, потому что у нас есть его аналоги», — подчеркнул эксперт.
Эксперт считает, что в ближайшее время атаки БПЛА на российские регионы не прекратится. Ситуация изменится, когда у Украины не будет возможности запускать дроны.
