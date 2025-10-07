Беспилотники ВСУ едва не повредили промышленную инфраструктуру в Дзержинске

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Нижегородской области на территорию предприятия в Дзержинске упали обломки сбитых дронов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

В ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 180 украинских беспилотников, 30 из которых были сбиты над промышленной зоной Дзержинска.

По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Как отметил Никитин, падающие фрагменты беспилотников повредили несколько зданий, хозяйственных построек и припаркованные автомобили. При этом значительного ущерба промышленной инфраструктуре предприятия удалось избежать.

В настоящее время ответственные службы проводят оценку масштабов повреждений и работы по ликвидации последствий ночной атаки. Координацию мероприятий осуществляет глава городской администрации.

Ранее член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, как украинские БПЛА могли долететь до Тюменской области.